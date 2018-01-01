"Никому не нужная алкоголичка": мать отравленной в Эймсбери англичанки дала гневное интервью

Она утверждает, что ее дочь не лечат, потому что она не так важна, как Скрипали.

Мать Стерджесс заявила, что ее дочь алкозависима The Daily Mail

Мать 44-летней Дон Стерджесс из Солсбери, отравленной нервно-паралитическим веществом "Новичок" у Эймсбери 30 июня , дала гневное интервью; она утвержает, что ее дочери не предоставляют качественной медпомощи, а полиция "держит семью в темноте", не предоставляя деталей относительно отравления - а все потому, что Дон "никому не нужная алкоголичка" и не является настолько важным пациентом, как российский экс-разведчик ГРУ Сергей Скрипаль.

Об этом пишет Daily Mail.

Мать Дон утверждает, что та угодила в зависимость от алкоголя после перенесенной послеродовой депрессии.

Дон и ее бойфренд, 45-летний Чарли Роули, который тоже является алкозависимым, были найдены без сознания в Эймсбери и находятся в критическом состоянии в районной больнице Солсбери, где раньше лечились Скрипали. Они находятся в одной палате. Дон подключена к аппарату искусственного дыхания. Врачи говорят, что ее состояние тяжелое, и что она может не выжить.

Мать Стерджесс раздражена, потому что в течение нескольких дней полиция говорила ей, что у Дон случился сердечный приступ. Она заявила, что ощущает ложь от медиков и полиции. как будто ей не раскрыли все детали истории.

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Как известно, 30 июня из дома в Эймсбери госпитализировали пару - 45-летнего Чарли Роули и 44-летнюю Дон Стерджесс. Первоначально медики считали, что они пострадали от передозировки героином или кокаином. Лишь 4 июля британские власти публично объявили, что пара подверглась воздействию неизвестного вещества. Позднее было установлено, что они отравлены НПВ "Новичок", которым 5 марта отравили семью Скрипалей.

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