"Низкоразвитые криминальные личности". Российская певица раскритиковала верхушку власти РФ

Огромное количество люмпенов добровольно и с удовольствием обслуживает банду и участвует в их беспределе, отметила Ветлицкая.

Наталья Ветлицкая недовольна верхушкой власти РФ Скриншот видео с youtube.com

Российская певица Наталья Ветлицкая , бывшая участница группы "Мираж" утверждает, что в РФ в верхушке власти сконцентрировались самые низкоразвитые криминальные личности.

Мудрые люди уже не раз говорили, что власть притягивает только испорченных, это печально, но это факт, написала артистка на своей странице в Facebook.

"Но посмотрите, какое огромное количество люмпенов добровольно и с удовольствием обслуживает эту банду и участвует в их беспределе. Их ведь легионы, и они на всех уровнях", — отметила она.

По мнению исполнительницы, "именно они выполняют всю ежедневную рутинную "грязную" работу по уничтожению страны и соотечественников". "Им и в голову не приходит вести иной образ жизни", — добавила Ветлицкая.

Ранее российский актер Алексей Серебряков говорил, что недоволен Владимиром Путиным из-за двух "в" — в РФ вранье и воровство бесконечное. Артист утверждал, что его видение мира несоединимо с жизненной позицией президента страны.