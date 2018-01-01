"Низкоразвитые криминальные личности". Российская певица раскритиковала верхушку власти РФ

Огромное количество люмпенов добровольно и с удовольствием обслуживает банду и участвует в их беспределе, отметила Ветлицкая.
Мудрые люди уже не раз говорили, что власть притягивает только испорченных, это печально, но это факт, написала артистка на своей странице в Facebook.
"Но посмотрите, какое огромное количество люмпенов добровольно и с удовольствием обслуживает эту банду и участвует в их беспределе. Их ведь легионы, и они на всех уровнях", — отметила она.
По мнению исполнительницы, "именно они выполняют всю ежедневную рутинную "грязную" работу по уничтожению страны и соотечественников". "Им и в голову не приходит вести иной образ жизни", — добавила Ветлицкая.
Ранее российский актер Алексей Серебряков говорил, что недоволен Владимиром Путиным из-за двух "в" — в РФ вранье и воровство бесконечное. Артист утверждал, что его видение мира несоединимо с жизненной позицией президента страны.