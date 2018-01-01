Нобелевская премия по литературе оказалась на грани срыва из-за секс-скандала

Комитет еще не определился с окончательным решением по данному вопросу.

Жана-Клода Арно подозревают в разглашении имен нобелевских лауреатов и сексуальных домогательствах Фото: Christine Olsson / Dagens Nyheter

Нобелевскую премию-2018 по литературе могут выдать в 2019 году. Такой сценарий развития событий Шведская академия рассматривает из-за секс-скандала с участием мужа одной из членов академии.

Как сообщает The Guardian, комитет намерен огласить вердикт 3 мая. Если премию все же решат в нынешнем году аннулировать, то в следующем году вручение состоится за два года сразу.

Напомним, причиной скандала послужила шведская газета Dagens Nyheter, которая опубликовала серию разоблачающих материалов о муже шведской поэтессы Катарины Фростенсон, которая является действующим членом Шведской академии. По данным издания, ее 71-летний супруг Жан-Клод Арно – фотограф и режиссер французского происхождения – на протяжении 20 лет неоднократно домогался женщин, а также разглашал имена нобелевских оауреатов. Несколько членов академии демонстративно покинули ее в связи с инцидентом, а впроследствии заявила об отставке и постоянный секретарь Сара Даниус.

Как ранее сообщалось, Нобелевскую премию по литературе за 2017 год вручили британскому писателю японского происхождения Кадзуо Исигуро. Исигуро известен по романам "Остаток дня", "Не отпускай меня" и "Погребенный великан".

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