Нобелевскую премию мира получила организация за борьбу с ядерным оружием

Биологическое и химическое оружие запрещены, а ядерное — нет.

Нобелевскую премию мира получила международная организация ICAN, которая борется за запрещение ядерного оружия.

Об этом сообщает говорится на сайте Нобелевского комитета, пишет Lenta.ru.

"Мы живем в мире, где риск применения ядерного оружия выше чем когда-либо за долгое время. Некоторые государства модернизируют свои ядерные арсеналы, и есть опасность, что новые страны попробуют получить атомное оружие — пример такого поведения показывает Северная Корея", — говорится в заявлении комитета.

В нем отмечается, что биологическое и химическое оружие запрещены, а ядерное — нет. И потому странам, обладающим им, нужно вступить в переговоры о постепенном и осторожном уничтожении почти всех 15 тысяч единиц такого оружия.

По мнению комитета, договор о нераспространении ядерного оружия останется основным правовым инструментом для снижения числа атомных зарядов в мире.

Напомним, ранее стали известны лауреаты Нобелевской премии по медицине — американские ученые Джеффри Холл, Майкл Розбаш и Майкл Янг. Они удостоились награды за открытие молекулярных механизмов, которые контролируют циркадные ритмы.

Также уже объявлены имена лауреатов Нобелевской премии по физике. Эту награду завоевали также исследователи из США: Кип Торн, Райнер Вайсс и Барри Бэрриш, которые сумели экспериментально обнаружить гравитационные волны.

"Нобелевку" по химии присудили Жаку Дюбоше, Йоахиму Франку и Ричарду Хендерсону за развитие криоэлектронной микроскопии высокого разрешения для определения структуры биомолекул в растворе.

Нобелевскую премию по литературе за 2017 год вручили британскому писателю японского происхождения Кадзуо Исигуро.

Торжественная церемония вручения награды пройдет 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля, в Стокгольме. Размер премии в 2017 году увеличен до 9 миллионов шведских крон — 1,12 миллиона долларов.