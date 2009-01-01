Норвегия разрабатывает противотанковую систему, способную бороться с российской "Арматой"

САЗ угрожает заметно понизить эффективность существующего противотанкового оружия.

Многострадальная российская "Армата" Twitter

Разрекламированный российский танк "Армата" побудил Норвегию приступить к замене многих своих нынешних противотанковых систем на более передовые.

Об этом идет речь в материале Русской службы Би-Би-Си.

Система активной защиты (САЗ), используемая на новом российском танке Т-14 "Армата", представляет серьезную проблему для целого поколения противотанковых систем, в частности, для ракетного комплекса "Джавелин", который американцы поставляют норвежской армии.

С таким предостережением выступил отставной бригадир, аналитик Международного института стратегических исследований (IISS) в Лондоне Бен Барри.

По его словам, большинство стран НАТО только начали осознавать эту проблему.

САЗ угрожает заметно понизить эффективность существующего противотанкового оружия, а западные военные еще не приступали к серьезному обсуждению этой угрозы, отмечает Барри.

В некоторых странах проводятся исследования и испытания собственных танков, оснащенных САЗ, "но, похоже, что они не замечают неприятных последствий для собственных противотанковых возможностей", — подчеркивает военный аналитик.

Норвегия одной из первых стран НАТО осознала опасность. Она заложила в свой новый оборонный бюджет расходы в 24-42 млн долларов на замену ракет "Джавелин" с целью, как сказано, сохранения способности противостоять тяжелобронированным машинам.

"Возникла необходимость в противотанковой ракете, способной преодолевать системы САЗ", — говорится в заявлении норвежского оборонного ведомства.

Напомним, ранее российскую "Армату" затроллили даже в Поднебесной.