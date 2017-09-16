Новая авиакатастрофа в России. Под Воронежем разбился учебно-боевой Як-130

Оба пилота после приземления сразу вышли на связь, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Под Воронежем разбился учебно-боевой Як-130 bloknot-voronezh.ru

В России учебно-боевой самолет Як-130 потерпел аварию вблизи аэродрома в Борисоглебске ( Воронежская область ).

Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на российское оборонное ведомство.

Согласно сообщению, чрезвычайное происшествие возникло во время учебно-тренировочного полета. Экипажу удалось увести самолет от близлежащих построек и катапультироваться.

"Оба пилота после приземления сразу вышли на связь, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Для эвакуации пилотов в район аварии направлена поисково-спасательная группа", — отметили в ведомстве.

В минобороны РФ добавили, что для расследования причины падения самолета на место происшествия направится комиссия по безопасности полетов Вооруженных сил, которая сейчас готовится вылететь с аэродрома "Чкаловский".

ЯК-130 — двухместный реактивный учебно-боевой самолет, предназначенный для обучения курсантов летных училищ навыкам пилотирования и решения боевых задач.

По своим летно-техническим и маневренным характеристикам Як-130 близок к показателям современных истребителей на дозвуковой скорости полета, что позволяет решать задачу подготовки пилотов для самолетов четвертого и пятого поколений. Он неприхотлив относительно условий базирования и способен садиться на неподготовленные площадки. Также Як-130 способен выполнять и боевые задачи легкого штурмовика — уничтожать наземные объекты и малоскоростные воздушные цели.

Напомним, ранее сообщалось, что в России разбился стратегический ракетоносец.

Фото: bloknot-voronezh.ru.