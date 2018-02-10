Новая делегация из Германии собирается в аннексированный Крым

Организатором поездки выступает немецкий политик, глава фракции "Левые".

Reuters

В аннексированный Россией Крым намерена приехать новая делегация из Германии. В ее состав входят представители партии "Левые".

Об этом сказал так называемый "заместитель председателя комитета крымского парламента по межнациональным отношениям, председатель крымской немецкой национально-культурной автономии" Юрий Гемпель, сообщают РИА Новости.

"Ко мне пришел список кандидатов делегации, которая хочет участвовать в предстоящем Ялтинском международном экономическом форуме. Кроме того, их интересует возможность присутствия на выборах президента Российской Федерации, но этот вопрос нужно согласовывать на федеральном уровне", — сказал Гемпель.

Организатором поездки выступает немецкий политик, глава фракции "Левые" в парламенте города Квакенбрюк (земля Нижняя Саксония) Андреас Маурер.

Ранее недельный визит в оккупированный Крыму завершили депутаты региональных парламентов от правой партии "Альтернатива для Германии". Они выступили за отмену антироссийских санкций и заявили, что полуостров является частью России.

По факту визита в аннексированный Россией Крым группы депутатов из Германии прокуратура АРК открыла уголовное производство.