Новая панорама Марса. В NASA показали свежие снимки марсохода Curiosity

Баланс белого на фотографиях был откорректирован так, чтобы цвета гор и скал выглядели так же, как при дневном свете.

Новая панорама Марса newatlas.com

Из снимков с марсохода Curiosity составлена новая панорама Марса на местности, которая называется хребет Веры Рубин.

Фото были сделаны 25 октября 2017 года, когда погода на Марсе была хорошей и ясной, пишет New Atlas.

Это позволило разглядеть особенности рельефа в кратере Гейла, ободок самого кратера и даже сфотографировать гору, которая расположена на расстоянии более 80 километров от него.

В NASA отмечают, что баланс белого на фотографиях был откорректирован так, чтобы цвета гор и скал выглядели так же, как при дневном свете на Земле. Кроме того, специалисты NASA обработали эти фото и склеили их в панорамное видео.

По сути, марсоход Curiosity показал на фото свой маршрут за последние пять лет: от места посадки до залива Йеллоунайф и вплоть до пересечения дюн Багнолда. На фоне фотографий изображены гора Шарпа и кратер Гейла, который, по данным Curiosity, когда-то был гигантским озером с условиями, пригодными для жизни.

"Несмотря на то, что Curiosity стабильно поднимается в течение пяти лет, это первый раз, когда мы смогли оглянуться назад и увидеть, что марсоход прошел ниже нас", — говорит один из участников проекта Curiosity Эшвин Васавада.

Когда в 2012 году Curiosity совершил мягкую посадку в расчетной точке кратера Гейла, расчетный срок его службы составлял один марсианский год (686 земных суток). Однако, робот работает до сих пор.

Напомним, ранее в NASA рассказали о следах живого существа на Марсе.