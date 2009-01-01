Новая проблема России. Политолог рассказала о развале модели выживания русского самодержавия

Сейчас за мировую клептократию отдувается российская элита, пишет Шевцова.

Шевцова рассказала о новой проблеме РФ joinfo.ua

Расследование "российского следа" в ходе американских выборов , которое ведет команда независимых прокуроров, открыло шлюзы, из которых хлынул поток давно копившейся грязи.

Об этом российский политолог Лилия Шевцова пишет в материале для радио "Свобода".

Она отметила, что в этой грязи тонут не только мошенники, оказавшиеся в руководстве избирательного штаба Трампа, но и члены его администрации и, наконец, клинтоновская команда, которая, как выяснилось, заказала компромат на Трампа.

Политолог подчеркнула, что сейчас за мировую клептократию отдувается российская элита.

"Вне зависимости от того, сколь далеко решится двигаться американская машина самоочищения, политический класс США (даже та его часть, которая замешана в обслуживание российских рантье) будет клеймить Россию" — считает Шевцова.

Она пишет, что модель выживания русского самодержавия через использование США в двух ипостасях — в качестве врага для оправдания военного патриотизма внутри России и как канал внедрения российской элиты "в Запад" — начинает разваливаться.

"Парадокс в том, что российская элита, которая комфортно устроилась в долларовом измерении, оказывается в зависимости от государства, которое она представляет себе как враждебное" —указала эксперт.

"Впрочем, российская элита со своей недвижимостью и вкладами в США давно "на крючке". Новое в том, что американцы перестали быть к этому явлению равнодушными. Если еще недавно российская система успешно использовала в своих интересах западное "лицемерие", то сейчас наступает время, когда США имеют возможность воспользоваться лицемерием российской элиты, соблазнившейся благами долларовой цивилизации", — добавила Шевцова.

Напомним, ранее российский политолог и публицист Андрей Пионтковский объяснил, как Москву заставят заплатить за агрессию.