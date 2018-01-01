Новая стрельба в американской школе: есть жертвы

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1 / 2 В США произошла новая стрельба (wsbtv.com)

Трагедия произошла на церемонии вручения дипломов выпускникам Центра изобразительных искусств.

В пятницу, 18 мая, в США возле одной из школ в округе Клейтон (штат Джорджия) произошла стрельба, в результате 1 человек погиб, еще 1 получил ранения.

По словам главы службы безопасности школ округа Томаса Травика, выстрелы прозвучали на парковке Mount Zion High School после спора между людьми, которые принимали участие в церемонии вручения дипломов выпускникам Центра изобразительных искусств Клейтона (Clayton County Performing Arts Center), сообщает AP.

В результате инцидента, по информации правоохранительных органов, пострадали две женщины — одна из них была ранена в ногу, другая — в грудь. Последняя, как рассказали позже полицейские, умерла, передает телеканал WSB-TV.

Напомним, в результате стрельбы в школе в Санта-Фе (штат Техас) — погибли 10 человек, еще 10 — получили ранения.

Ранее жертвами стрельбы в школе Marjory Stoneman Douglas в городе Паркленд во Флориде стали 17 человек.

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