Новая стрельба в США. В Калифорнии убийца выпустил сотню пуль, есть погибшие

Погибли по меньшей мере четыре человека.

В Калифорнии убийца выпустил сотню пуль @JimSchultz_RS

Во вторник утром, 14 ноября, в США в начальную школу в сельской местности в заповеднике "Ранчо Техама" вблизи города Ред-Блафф в штате Калифорния ворвался преступник и открыл стрельбу.

Перед этим он ездил по населенному пункту на авто и стрелял в тех, кого видел, сообщает Fox5.

Погибли по меньшей мере четыре человека. Раненных — двое. 6-летнего ребенка с двумя огнестрельными ранениями доставили в больницу вертолетом. У другого ребенка – прострелена нога.

Во время спецоперации по задержанию полицейские ликвидировали убийцу, потому что оказывал сопротивление и отстреливался.

Количество жертв может вырасти — убийца стрелял во многих местах, в том числе в школе и частном доме, выпустив до сотни пуль. Некоторые очевидцы утверждают, что преступников было двое.

Сейчас в школу съехались полицейские и медики. Территорию вокруг огородили. Также перекрыли дорогу на подъезде к городку. Детей из учебного заведения эвакуировали. Правоохранители проверяют, не было ли у убийцы сообщников.

Напомним, ранее в Техасе мужчина открыл стрельбу в баптистской церкви, десятки погибших.

Фото: @JimSchultz_RS.