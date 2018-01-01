Новая визовая политика США: от соискателей будут требовать данные соцсетей

В Госдепе подчеркивают, что необходимо будет также сообщить бывшие и действующие электронные адреса.

В Госдепе США намерены проверять при получении визы страницы в соцсетях Reuters

Государственный департамент США намерен требовать от просителей американской визы имена страниц в социальных сетях, электронные адреса и телефоны.

"Государственный департамент собирается требовать от всех претендентов на визу США подавать свои имена в социальных медиа, предыдущие электронные адреса и номера телефонов, значительно расширив количество отказов администрации Трампа потенциальным мигрантам и посетителям страны", - цитирует АР соответствующие документы департамента.

В Госдепе предполагают, что новые требования в той или иной степени повлияют на почти 15 миллионов иностранцев, которые ежегодно подают заявки на американские визы.

"Новые правила будут применяться к практически всем претендентам на иммиграционные и неиммиграционные визы. По оценкам департамента, согласно документам, это повлияет на 710 тысяч заявителей на иммиграционную визу и на 14 миллионов неиммиграционных визовых заявителей, в том числе тех, кто хочет приехать в США для ведения бизнеса или учебы", - пишет агентство.

Отмечается, что соискателям необходимо будет предоставить все свои ники в соцсетях за последние пять лет. Заявителей попросят сообщить номера телефонов, электронные адреса, статусы о поездках и депортациях за последние пять лет, а также информацию и причастности родственников к террористическим организациям.

Ранее такие требования применялись только в отношении отдельных лиц, которые требовали дополнительной проверки. Например, это могли быть граждане, осуществлявшие поездку на подконтрольные террористам территории. В скором будущем эти правила будут одинаковы для всех просителей виз.

Напомним, с 1 января 2018 года Япония упростила визовые требования для краткосрочного пребывания граждан Украины в стране.