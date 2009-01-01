Новое громкое заявление Эрдогана. Президент Турции обвинил Меркель в нацизме

В телевизионном выступлении глава Турции обвинил, что канцлер использует "нацистские методы" в отношении его "турецких братьев и сестер" в Германии.

Эрдоган обвинил Меркель в нацизме Reuters

В воскресенье, 19 марта, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз прибегнул к сравнению действий немецких властей с методами национал-социалистов.

На этот раз его обвинения направлены непосредственно в адрес федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, сообщает "Немецкая волна".

В телевизионном выступлении глава Турции обвинил, что канцлер использует "нацистские методы" в отношении его "турецких братьев и сестер" в Германии, а также в отношении турецких министров и других представителей власти, приезжающих в эту страну, чтобы вести агитацию по поводу референдума о превращении Турции в президентскую республику.

Эрдоган заявил, что кризис в отношениях с Европой в течение последних дней "показал, что в продолжающейся борьбе против нашей страны была открыта новая страница". Он обвинил Европу в поддержке террористических объединений и предупредил, что "бал-маскарад закончился" без конкретизации сказанного.

Отметим, что отношения между Турцией и Евросоюзом, а особенно Германией резко ухудшились на протяжении последних месяцев. В феврале в Турции был задержан, а затем арестован по обвинению в содействии терроризму корреспондент немецкой газеты Die Welt Дениз Юджел (Deniz Yücel).

В начале марта несколько немецких городов отказались предоставить площадки для агитации по референдуму турецким министрам. Примеру Германии последовали власти Нидерландов. Ранее власти Австрии также заявили, что на территории их страны не будет турецкой внутриполитической борьбы.

Глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) выступил с возражением официальной точке зрения турецких властей в отношении попытки путча в июле 2016 года. Он указал, что нет никаких указаний на то, что за попыткой переворота в Анкаре стоял исламский проповедник Фетхуллах Гюлен.

Посол Германии в Турции был вызван 19 марта в МИД страны для дачи разъяснений по поводу курдской демонстрации во Франкфурте-на-Майне. Пресс-секретарь президента Турции назвал скандалом действия полицейских, допустивших использование демонстрантами запрещенной символики Рабочей партии Курдистана, считающейся террористической организацией. В заявлении МИД Турции немецкие власти обвиняются в двойной морали. С одной стороны, они разрешают неразрешенную символику РПК, а с другой, препятствуют турецким министрам вести агитацию в Германии.

Напомним, ранее Эрдоган резко ответил на отказ Нидерландов во въезде главе МИД Турции.