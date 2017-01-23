Новое крушение поезда в Индии: число жертв превысило 40 человек

Авария случилась на прошедших выходных, пострадали десятки людей.

Последствия аварии Reuters

В ночь на воскресенье, 22 января, в Индии свосемь из 22 вагонов скорого поезда и локомотив, сначала стало известно о 39 погибших, позже число жертв возросло до 41 человека.

Об увеличении количества умерших сообщает агентство IANS со ссылкой на данные полиции, пишет РИА Новости.

В то же время агентство уточнило, что инцидент случился на границе штатов Орисса и Андхра-Прадеш, пострадали 68 человек.

"Поезд следовал из Джагдалпура в Бхубанешвар. В понедельник (23 января — ред.) на месте катастрофы были найдены тела еще двоих погибших", — отметили журналисты.

Причина аварии до сих пор не установлена. Место трагедии посетили сотрудники Национального агентства расследований Индии (NIA), чтобы собрать материал для проверки версии о саботаже, о возможности которого заявляли в "Индийских железных дорогах".

Напомним, в ночь на 28 декабря 2016 года недалеко от индийского города Канпур (штат Уттар-Прадеш) с рельсов сошли 14 вагонов пассажирского поезда, тогда погибли два человека, десятки людей — пострадали.