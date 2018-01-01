Новые обвинения против Манафорта: платил чиновникам ЕС за лоббирование правительства Януковича

В 2012 году Манафорт тайно заплатил бывшим ведущим европейским политикам за лоббирование пророссийского правительства Украины.

Виктор Янукович и Пол Манафорт. фото: 24tv.ua

В адрес экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа, а также бывшего политтехнолога Партии регионов Пола Манафорта , после согласия его помощника Рика Гейтса сотрудничать со следствием, выдвинуты новые обвинения.

В документе отмечается, что в 2012 году Манафорт тайно заплатил бывшим ведущим европейским политикам за лоббирование пророссийского правительства Украины, сообщает AP.

По данным следователей, он потратил 2 миллиона евро, использовав оффшорные счета, чтобы заплатить политическим деятелям, известным как "габсбургська группа".

Раньше они считались независимыми аналитиками, однако, как оказалось, на самом деле их услуги были проплачены лоббистами президента-беглеца Виктора Януковича. Этой группой руководил бывший европейский канцлер.

По информации издания, скрытое лоббирование происходило также в США.

Напомним, суд в США отправил под домашний арест подозреваемого в незаконном лоббировании интересов украинских политиков в США бывшего советника Януковича Пола Манафорта. Бывший советник Януковича и Трампа Пол Манафорт сдался ФБР.

Минюст США предъявил обвинения Манафорту по 12 пунктам.

Позже Манафорт согласился на освобождение под залог в размере 11,65 миллионов долларов.