Новые подробности крушения Ан-148: "черный ящик", переговоры авиадиспетчеров и поиски останков

Площадь разлета обломков воздушного судна составляет более 30 га.

Reuters

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС, пишет ТАСС.

"На данный момент район крушения обследован беспилотниками, сейчас спасатели проводят сплошное обследование территории. Они выстроились в цепь и детально обследуют всю площадь", — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что эта работа необходима, чтобы осуществить сбор всех фрагментов фюзеляжа и останков погибших.

Первый замначальника Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России Игорь Кутровский также добавил, что обломки самолета разлетелись на площади более 30 га.

"Площадь разлета обломков воздушного судна составляет более 30 га", — сказал он.

Между тем, сотрудники оперативного штаба МЧС, работающие на месте катастрофы, сообщили, что спасатели нашли первый "черный ящик" разбившегося самолета Ан-148, сообщает "Интерфакс".

"Только что найден бортовой самописец. Внешне он имеет механические повреждения наружного контура, однако информация может быть сохранной, это установит МАК", — сообщил представитель штаба.

Стоит отметить, что накануне, 11 февраля, уже сообщалось о находке первого "черного ящика" разбившегося самолета. Однако, как теперь выяснилось, найденный тогда предмет был другим устройством.

"Накануне был найден некий блок системы управления воздушным судном. Самописцем он не является. Продолжаются поиски второго самописца", — пояснил представитель МЧС.

Позже спасатели сообщили, что на месте крушения самолета Ан-148 обнаружили второй бортовой самописец.

"Предположительно, обнаружен второй чёрный ящик. Внешне его состояние оценивается как пригодное для проведения экспертизы", — сообщили в штабе.

Между тем, министр здравоохранения России Вероника Скворцова сказала, что сбор останков погибших при крушении самолета Ан-148, будет продолжаться в течение недели для проведения генетической экспертизы.

"Был организован сбор останков погибших. Этот процесс длительный достаточно. В течение семи дней останки будут собираться", — сказала она.

После этого останки погибших будут транспортированы в Москву. "Под руководством нашего федерального центра будет проводиться опознание, генетическая экспертиза", — пояснила она.

Кроме того, в сети появилась запись переговоров, на которой слышно, как сотрудники управления воздушными полетами пытались связаться с самолетом Ан-148, потерпевшего катастрофу в Подмосковье.

Соответствующую запись разместил сайт LiveATC, который транслирует переговоры авиадиспетчеров по всему миру.

Здесь, в частности, слышно, как авиадиспетчеры сообщают друг другу, что не могут выйти на связь с пассажирским лайнером "Саратовских авиалиний" Ан-148, который вылетел из аэропорта "Домодедово" и выполнял рейс 6W703 Москва – Орск (Оренбургская область).

На двадцать девятой минуте один из диспетчеров говорит, что этот самолет не отвечает. На моменте 29:46 слышно, как он призывает выйти пилотов этого лайнера на связь.

"703-й, он нам не отвечает. Саратов-703, отвечай <...> (неразборчиво). Саратов-703, <...> отвечай! В курсе, что Саратов-703, Москва зовет и зовет?", — говорит в записи один из диспетчеров.

Добавим, что после этого его другой коллега на 30:15 минут отмечает: "703, ответьте Шереметьево!".

Напомним, наиболее вероятными причинами крушения самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" в Подмосковье, в котором погиб 71 человек, специалисты считают возгорание в двигателе, обледенение, неисправность датчика скорости и ошибку пилотирования.

Как известно, 11 февраля в Подмосковье потерпел крушение пассажирский самолет Ан-148авиакомпании "Саратовские авиалинии". На борту самолета, выполнявшего рейс из Москвы в Орск, находились 65 пассажиров, в том числе трое детей, и шесть членов экипажа. В результате авиакатастрофы никто не выжил. В МИД Украины сообщили, что граждан Украины на борту рухнувшего самолета не было.