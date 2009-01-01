Новые санкции против КНДР. В Северной Корее грозят США "болью и страданиями"

В Министерстве иностранных дел КНДР заявили о том, что США "заплатят", если Совет безопасности ООН одобрит резолюцию о расширении санкций.
Об этом идет речь в сообщении "Немецкой волны".
В Министерстве иностранных дел КНДР заявили о том, что США "заплатят", если Совет безопасности ООН одобрит резолюцию о расширении санкций.
В ведомстве также отметили, что США ожидают "величайшие боль и страдания в их истории" в случае принятия новых ограничительных мер.
Напомним, ранее политический аналитик Евгений Жеребецкий рассказал в комментарии "Главреду" о способах умиротворения агрессивного режима в КНДР.