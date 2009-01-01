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Новые санкции против КНДР. В Северной Корее грозят США "болью и страданиями"

Сегодня, 09:35

В Министерстве иностранных дел КНДР заявили о том, что США "заплатят", если Совет безопасности ООН одобрит резолюцию о расширении санкций.

Ким Чен Ын
Лидер КНДР Ким Чен Ын Reuters
Власти Северной Кореи разразились угрозами из-за резолюции с новыми санкциями в отношении Пхеньяна, которую подготовили в США.

Об этом идет речь в сообщении "Немецкой волны".

В Министерстве иностранных дел КНДР заявили о том, что США "заплатят", если Совет безопасности ООН одобрит резолюцию о расширении санкций.

В ведомстве также отметили, что США ожидают "величайшие боль и страдания в их истории" в случае принятия новых ограничительных мер.

Напомним, ранее политический аналитик Евгений Жеребецкий рассказал в комментарии "Главреду" о способах умиротворения агрессивного режима в КНДР.

Теги:  
Северная Корея, КНДР, США, санкции
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