Новые санкции против КНДР. В Северной Корее грозят США "болью и страданиями"

В Министерстве иностранных дел КНДР заявили о том, что США "заплатят", если Совет безопасности ООН одобрит резолюцию о расширении санкций.

Лидер КНДР Ким Чен Ын Reuters

Власти Северной Кореи разразились угрозами из-за резолюции с новыми санкциями в отношении Пхеньяна , которую подготовили в США.

Об этом идет речь в сообщении "Немецкой волны".

В Министерстве иностранных дел КНДР заявили о том, что США "заплатят", если Совет безопасности ООН одобрит резолюцию о расширении санкций.

В ведомстве также отметили, что США ожидают "величайшие боль и страдания в их истории" в случае принятия новых ограничительных мер.

Напомним, ранее политический аналитик Евгений Жеребецкий рассказал в комментарии "Главреду" о способах умиротворения агрессивного режима в КНДР.