Новые столкновения в Армении. Полиция задержала лидера протестного движения

Полиция применила шумовые гранаты.

Протесты в Армении Reuters

В воскресенье, 22 апреля, в Евреване полицейские задержали лидера инициативы "Мой шаг" и партии "Гражданский договор" Никола Пашиняна.

Когда шествие во главе с Пашиняном, который направлялся в административный центр Эребуни и дошло до улицы Арцаха, их встретила цепь полицейский в шлемах и с щитами, сообщает news.am.

Демонстранты попытались прорвать полицейское оцепление, между ними и силами полиции произошло столкновение. Полиция применила шумовые гранаты. Правоохранители увели Пашиняна.

До этого Пашинян обратился к полиции, призывая их сложить оружие и присоединиться их борьбе. "Не жертвуйте нашу родину коррумпированному клану, это вопрос будущего ваших детей и семьи. Сложите оружие и присоединитесь к народу", — сказал он.

К участникам митинга обратился депутат от блока "Выход" Сасун Микаэлян, призвав их никого не боятся и не расходится. "Серж Саргсян выставляет ультиматум, мы должны освободить Никола Пашиняна".

17 апреля в Армении президент Армен Саркисян своим указом назначил Сержа Саргсяна премьер-министром страны.

Напомним, ранее депутат парламента Армении и лидер протестного движения Никол Пашинян сообщил о революционной ситуации в стране и объявил о начале "бархатной революции".

В субботу, 14 апреля, в столице Армении Ереване участники митинга против выдвижения на пост премьер-министра Армении бывшего президента страны Сержа Саргсяна ворвались в здание Общественного радио Армении в центре Еревана. 16 апреля после стычек между протестующими и полицией на проспекте Баграмяна были госпитализированы 46 человек.

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