Новые версии и причина крушения Ту-154 над Черным морем

Причиной падения Ту-154 назвали нештатную работу техники на борту.

Поиски Ту-154 в Черном море. Reuters

В России правительственная комиссия по расследованию катастрофы самолета Ту-154 в акватории Черного моря назвала причиной падения воздушного судна нештатную работу техники на борту.

Об этом заявил министр транспорта РФ Максим Соколов, пишут РИА Новости.

По его словам, причину такой работы техники будут определять эксперты.

"Очевидно, что была нештатная работа техники. Чем это было вызвано — предстоит выяснить экспертам, для чего создана специальная техническая комиссия", — сказал он.

При этом, он заявил, что предварительные данные экспертиз могут быть получены в январе, а окончательные выводы о причинах катастрофы будут сделаны после расшифровки бортовых самописцев Ту-154.

По словам специалистов, расшифровку данных двух бортовых самописцев Ту-154 планируется завершить в ближайшее время, возможно, 30 января, пишет ТАСС.

Комиссия рассматривает около семи версий катастрофы Ту-154, приоритетной нет, сообщили в Минобороны РФ, добавив, что версия теракта исключена.

Утверждается, что следов пожара или взрыва на обломках самолета и телах пассажиров нет. Комиссия рассчитывает найти причину крушения Ту-154 в течение месяца.

Также отмечается, что самолет при ударе о водную поверхность и последующем ударе о дно Черного моря полностью разрушился.

Ранее сообщалось, что спасатели завершили поиски на месте крушения российского самолета Минобороны Ту-154 над Черным морем. Предварительно на поверхность подняты тела 20 человек и останки почти всех погибших.

Напомним, Ту-154, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море через две минуты после вылета из Адлера. На борту находились 92 человека, в том числе военные, гражданские служащие, члены ансамбля имени Александрова, журналисты и врач и правозащитник Елизавета Глинка.

Как известно, в России назвали основные версии крушения российского самолета Ту-154 над Черным морем и теракт в их число не входит. Однако приоритетной — является попадание посторонних предметов в двигатель самолета.