Новый глава МИД Германии урезонил Россию: санкции зависят от реализации Минских соглашений

Германия и Франция должны выражать сильные и единые позиции по определенным вопросам, заявил Габриэль.

Зигмар Габриэль Reuters

Санкции против России , введенные из-за ее агрессии в Украине, должны зависеть от прогресса в реализации Минских соглашений по урегулированию конфликта.

Об этом заявил новый министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль во время совместной пресс-конференции главы МИД Германии и Франции, сообщает Reuters.

"Германия и Франция соглашаются, что любые шаги, чтобы отменить санкции против России должны быть привязаны к прогрессу в мирном процессе на востоке Украины", — сказал он.

"Мы в Германии и Франции имеем четкую позицию относительно санкций...Мы хотим реализации минского мирного процесса... И это единственный способ для отмены санкций", — добавил Габриэль.

Кроме того, он подчеркнул, что Германия и Франция должны выражать сильные и единые позиции по определенным вопросам. В частности, отметил он, Франция и Германия создадут двусторонние рабочие группы для решения вопросов в отношении Украины и России.

Напомним, ранее американский сенатор Джон Маккейн объяснил, почему готовит новые санкции против путинской России.