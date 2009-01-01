Новый глава МИД Германии урезонил Россию: санкции зависят от реализации Минских соглашений

Германия и Франция должны выражать сильные и единые позиции по определенным вопросам, заявил Габриэль.
Об этом заявил новый министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль во время совместной пресс-конференции главы МИД Германии и Франции, сообщает Reuters.
"Германия и Франция соглашаются, что любые шаги, чтобы отменить санкции против России должны быть привязаны к прогрессу в мирном процессе на востоке Украины", — сказал он.
"Мы в Германии и Франции имеем четкую позицию относительно санкций...Мы хотим реализации минского мирного процесса... И это единственный способ для отмены санкций", — добавил Габриэль.
Кроме того, он подчеркнул, что Германия и Франция должны выражать сильные и единые позиции по определенным вопросам. В частности, отметил он, Франция и Германия создадут двусторонние рабочие группы для решения вопросов в отношении Украины и России.
Напомним, ранее американский сенатор Джон Маккейн объяснил, почему готовит новые санкции против путинской России.