Новый год наступил на всей Земле. Последняя страна встретила 2018-й

Сегодня днем по киевскому времени Новый год отмечали в островном государстве, расположенном в Тихом океане.

Новый год наступил на всей планете Reuters

В понедельник, 1 января, на Земле в 13:00 по киевскому времени полностью наступил Новый — 2018-й год

Последним его встретило островное государство Самоа, расположенное в южной части Тихого океана.

По оценке, сделанной в 2011 году, население страны составляло 187 тысяч 820 человек.

Новый год наступил на всей планете Скриншот с Google Maps

Ранее Украина встретила Новый год, жители послушали телеобращение президента Петра Порошенко, в ряде городов прошли праздничные мероприятия. В частности, в центре Киева на Софийской площади возле главной елки был концерт.