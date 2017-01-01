Новый год наступил на всей Земле. Последняя страна встретила 2018-й

Сегодня днем по киевскому времени Новый год отмечали в островном государстве, расположенном в Тихом океане.
Последним его встретило островное государство Самоа, расположенное в южной части Тихого океана.
По оценке, сделанной в 2011 году, население страны составляло 187 тысяч 820 человек.
Ранее Украина встретила Новый год, жители послушали телеобращение президента Петра Порошенко, в ряде городов прошли праздничные мероприятия. В частности, в центре Киева на Софийской площади возле главной елки был концерт.