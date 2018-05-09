Новый сервис Telegram: создана платформа для хранения данных пользователей

Речь идет о Telegram Passport, который позволит идентифицировать личность пользователя.

Telegram тестирует в закрытом режиме новый сервис Reuters

Для своей будущей блокчейн-платформы мессенджер Telegram тестирует в закрытом режиме новый сервис.

Как рассказали "Ведомостям" два близких к мессенджеру человека, речь идет о Telegram Passport, который позволит идентифицировать личность пользователя Telegram. Все необходимые документы и данные нужно будет загрузить в мессенджер, чтобы потом через Telegram мгновенно передавать их сервисам-партнерам и пользоваться их услугами как внутри Telegram, так и на основных сайтах сервисов.

Отмечается, что Telegram Passport может заработать уже к началу лета. Telegram Passport сможет собирать паспортные данные, загранпаспорта, водительские права, коммунальные счета, справки о банковских счетах и другие документы, а еще просить сфотографироваться пользователя. Об этом говорится на закрытой странице сайта telegram.org.

Ранее компания Telegram Messenger LLP подала апелляционную жалобу на решение Верховного суда РФ, признавшего законным приказ ФСБ о выдаче ключей для расшифровки сообщений пользователей. Представители мессенджера считают, что решение суда принято "с существенным нарушением норм права", а сам приказ противоречит ряду законов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в украинском сегменте мессенджера Telegram пользователи обнаружили бота, который предоставляет данные о человеке по номеру его мобильного.

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