Новый вирус на YouTube ворует файлы и открывает учетные записи

Вредоносная программа способна делать скриншоты с экрана.

Компьютеры атакует вредоносный вирус Фото: Robert Galbraith / Reuters

Злоумышленники запустили в YouTube чрезвычайно опасный компьютерный вирус , который способен украсть файлы и предоставить доступ к учетным записям пользователей.

Об этом сообщили специалисты по кибербезопасности компании Dr.Web в своем блоге, добавив, что полученную информацию опасная программа архивирует для более компактной передачи.

По словам экспертов, новый вирус делает скриншоты экрана и копирует с компьютера текстовые файлы и изображения, а также логины и пароли, сохраненные в браузерах.

Вредоносное программное обеспечение распространяется через ссылки в комментариях на YouTube под видом полезных приложений и путеводителей в компьютерных играх. Для того, чтобы вызвать доверие, злоумышленники пишут комментарии с поддельных аккаунтов.

Наиболее уязвимы, убеждены исследователи, компьютеры на платформе Windows. Отмечается, что продукты Microsoft в последние годы остаются одной из наиболее частых мишеней атак хакеров.

Как сообщалось ранее, украинским пользователям компьютеров от имени Государственной фискальной службы начали рассылать электронные письма, содержащие вредоносное программное обеспечение.