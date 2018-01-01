Новый вирус на YouTube ворует файлы и открывает учетные записи

Вредоносная программа способна делать скриншоты с экрана.
Об этом сообщили специалисты по кибербезопасности компании Dr.Web в своем блоге, добавив, что полученную информацию опасная программа архивирует для более компактной передачи.
По словам экспертов, новый вирус делает скриншоты экрана и копирует с компьютера текстовые файлы и изображения, а также логины и пароли, сохраненные в браузерах.
Вредоносное программное обеспечение распространяется через ссылки в комментариях на YouTube под видом полезных приложений и путеводителей в компьютерных играх. Для того, чтобы вызвать доверие, злоумышленники пишут комментарии с поддельных аккаунтов.
Наиболее уязвимы, убеждены исследователи, компьютеры на платформе Windows. Отмечается, что продукты Microsoft в последние годы остаются одной из наиболее частых мишеней атак хакеров.
Как сообщалось ранее, украинским пользователям компьютеров от имени Государственной фискальной службы начали рассылать электронные письма, содержащие вредоносное программное обеспечение.