"Ну ведь когда-то же у нее кончится нефть!": когда развалится Российская Федерация

Шевцова подчеркнула, что российская власть же живет в ситуации, когда она решает вопрос: "Что мы делаем сегодня вечером?"

Карта Российской империи 1745 года. Фото из открытых источников

Люди в России ощущают нестабильность государственной конструкции.

Об этом во время чата на "Главреде" рассказала российский политолог, доктор исторических наук, исследователь Chatham House Лилия Шевцова.

Отвечая на вопрос, развалится ли Россия, если в стране иссякнет нефть ("А это все-таки когда-то произойдет"), эксперт отметила: "Да, если иссякнет нефть и газ, придется трудно поддерживать "Бензиновое государство". Но пока это отдаленная перспектива".

При этом она подчеркнула, что российская власть же живет в ситуации, когда она решает вопрос: "Что мы делаем сегодня вечером?"

"Пока не вижу угрозы для реального развала России. Но все мы в России ощущаем нестабильность государственной конструкции, которая держится на хрупкой вертикали самодержавия. Более того, во имя сохранения мнимой стабильности, самодержавие вынуждено соглашаться на существование внутри России практически автономных "султанатов", которые не вписываются в российскую Конституцию", – признала Шевцова.

И резюмировала: "Все это, конечно, подрывает устойчивость государственного каркаса".

Ранее российский политолог заявила о драматическом положении Путина в связи с выдворением дипломатов. Лилия Шевцова убеждена, что это беспрецедентный случай в мировой истории.