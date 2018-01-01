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Нуланд призвала Трампа показать Путину во время встречи величие США

Сегодня, 19:53

Экс-чиновница отметила, что от итога встречи мировых лидеров зависит многое.

Трамп-Путин
Нуланд волнует, что Трамп сдаст перед Путиным позиции США Фото: Reuters
Бывший официальный представитель Госдепартамента Виктория Нуланд заявила, что от поведения американского президента Дональда Трампа на саммите НАТО в Брюсселе и во время встречи с президентом России Владимиром Путиным зависит восстановление мирового лидерства США.

Единство НАТО и последующие "решительные переговоры" с Путиным продемонстрируют стремление Вашингтона встать на сторону союзников и "дать отпор стратегическим соперникам". Об этом написала Нуланд в колонке The New York Times.

"Вместо того, чтобы уступать Крым, прощать Путину вмешательство в наши выборы и предлагать бесплатное ослабление санкций, Трамп с НАТО за спиной может вернуть американской дипломатии было величие, если он покажет Путину, что нормальные отношения с нами требуют цивилизованного поведения России в мире. Альтернатива – разрушенное НАТО и собравшийся с новыми силами Путин – ослабит Америку, и Трамп выйдет проигравшим из соревнования великих держав, которое он сам объявлял", - написала она.

Напомним, в НАТО проявляют известное беспокойство вероятностью достижения президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на Хельсинкской встрече каких-либо договоренностей в обход альянса; это поставит НАТО в неудобное положение и фактически оставит не у дел.

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Теги:  
Виктория Нуланд, Дональд Трамп, Владимир Путин, встреча, США, Россия
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