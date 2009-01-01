Нужно быть гибким. Путин рассказал, как дзюдо повлияло на его жизненную позицию

Путин рассказал, как его отец участвовал в Великой Отечественной войне.

Владимир Путин.

Об этом он заявил в беседе с американским режиссёром Оливером Стоуном, пишет Russian.rt.com.

"Основная мысль там (в дзюдо. — ред.) так называемый гибкий путь. Можно и нужно быть гибким. Иногда можно и уступить, но только в том случае, если это путь к победе", — приводятся слова российского лидера в книге "Интервью с Владимиром Путиным".

Он также отметил, что занятие борьбой "стало дисциплинировать" и "менять жизнь понемногу в лучшую сторону".

Стоит также отметить, что ранее Путин заявлял, что самбо и дзюдо помогают ему справляться с рабочей нагрузкой.

Кроме того, Путин рассказал, где воевал его отец.

"Он (Владимир Спиридонович Путин. — ред.) начинал войну в специальных подразделениях. Это небольшие разведгруппы, которые забрасывали в ближний тыл врага для совершения различных акций. Вот забросили туда первую группу, 28 человек, в живых остались только четверо. Он мне это рассказывал, а потом, когда я уже был президентом, мне принесли из архива Министерства обороны дело на эту группу. Всё подтвердилось", — говорит Путин.

Он также рассказал, что после участия в спецподразделениях его отец отправился "на один из самых опасных участков Ленинградского фронта".

"Он (участок фронта. — ред.) назывался "Невский пятачок". Бои шли на берегу реки Невы, где советские войска захватили небольшой плацдарм 2 на 4 километра", — уточнил Путин.

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