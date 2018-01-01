"Няш-мяш" Поклонская назвала потомков династии Романовых "детьми лейтенанта Шмидта"

Впору подумать, что бывшая прокурор-"няша" реально желает приватизировать все, что связано с именем Николая ІІ и династии Романовых.

Наталья Поклонская УНИАН

Одиозный депутат Госдумы и бывший "прокурор Крыма" Наталья Поклонская выразила свое мнение о путешествии великой княгини Марии, наследнице российской императорской династии Романовой по Керченскому мосту.

Соответствующее сообщение она опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook.

"Воистину очень хорошо, когда иностранные граждане, рекламируя себя, рекламируют и достижения российской строительной и автомобильной отраслей. Но прежде чем восхищаться подобными вояжами самопровозглашенных "государынь" и "цесаревичей", неплохо было бы поглубже заглянуть в историю и понять, кого мы пытаемся восхвалять и почитать. До каких пор будем выставлять себя на всеобщее посмешище? Сколько можно дурить людей различного рода "монархами"? По-моему, в "сыновей лейтенанта Шмидта" все уже наигрались", — с явным возмущением и раздражением написала Поклонская.

Напомним, в минувшем году Поклонская отличилась крайне экстравагантным заявлением о том, что в Крыму якобы "замироточил" бюст императора Николая II Романова.

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