"Няш-Мяш" пригрозила Жириновскому дуэлью за намеки на "сексуальную неудовлетворенность"

Няш-Мяш заявила, что при царе Николае, Жириновского за такие высказывания вызвали бы на дуэль.
На вопрос ведущего, есть ли "бешенство матки" у бывшей "прокурорши" аннексированного Крыма и депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской, Жириновский пояснил, что "везде, где есть какие-то действия — в искусстве, в политике, в творчестве — везде есть сексуальная неудовлетворенность", однако свою коллегу по Госдуме прямо не упоминал, пишет "Гордон" со ссылкой на "Эхо Москвы".
В свою очередь Поклонская на своей странице в Facebook написала, что Жириновский объясняет ее борьбу против фильма "Матильда" и любовь к личности императора Николая II следствием "сексуальной неудовлетворенности".
"Владимир Вольфович продолжает удивлять занятным ходом своих мыслей. Сентябрь начался под эгидой определения слабых политиков. Первым в этот "список Жириновского" попал министр иностранных дел России Сергей Лавров, отставки которого он потребовал, а затем и наш Святой Государь Николай Второй. Затрудняюсь предположить, какие природные или иные факторы влияют на такое видение истории и текущей ситуации", — написала Поклонская.
Она добавила, что при царе Николае, Жириновского за такие высказывания вызвали бы на дуэль.
"Касательно скабрезного комментария в мой адрес, скажу – что как раз во время царствования Николая Александровича Романова первый же русский офицер вызвал бы вас на дуэль, уважаемый Владимир Вольфович, потребовав от вас сатисфакции за оскорбление женщины и не достойное любого мало-мальски уважающего себя мужчины поведение. Лучше подумайте, всем ли удовлетворены вы, позволяя себе скатываться до обсуждения своих коллег, используя такие выражения "ниже пояса", — подчеркнула Поклонская.
Она добавила, что, говоря о ее неудовлетворенности Жириновский "не угадал".
"Подходить ко мне не советую, ну разве кроме того случая, если вы вдруг захотите извиниться за сделанный комментарий. Но на это особо не рассчитываю, ведь мало у кого хватает мужества признать, что был не прав", — написала она.
Напомним, 3 марта Поклонская заявила, что на оккупированном полуострове начал мироточить бюст последнего российского императора Николая II.