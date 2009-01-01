"Няш-Мяш" пригрозила Жириновскому дуэлью за намеки на "сексуальную неудовлетворенность"

Няш-Мяш заявила, что при царе Николае, Жириновского за такие высказывания вызвали бы на дуэль.

Наталья Поклонская возле бюста Николаю II.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал российского императора Николая II "слабый, трусливый, подкаблучник". И рассказал, что депутат Тишковская из Ярославля когда-то напала на группу его коллег, потому что у нее был приступ "бешенства матки".

На вопрос ведущего, есть ли "бешенство матки" у бывшей "прокурорши" аннексированного Крыма и депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской, Жириновский пояснил, что "везде, где есть какие-то действия — в искусстве, в политике, в творчестве — везде есть сексуальная неудовлетворенность", однако свою коллегу по Госдуме прямо не упоминал, пишет "Гордон" со ссылкой на "Эхо Москвы".

В свою очередь Поклонская на своей странице в Facebook написала, что Жириновский объясняет ее борьбу против фильма "Матильда" и любовь к личности императора Николая II следствием "сексуальной неудовлетворенности".

"Владимир Вольфович продолжает удивлять занятным ходом своих мыслей. Сентябрь начался под эгидой определения слабых политиков. Первым в этот "список Жириновского" попал министр иностранных дел России Сергей Лавров, отставки которого он потребовал, а затем и наш Святой Государь Николай Второй. Затрудняюсь предположить, какие природные или иные факторы влияют на такое видение истории и текущей ситуации", — написала Поклонская.

Она добавила, что при царе Николае, Жириновского за такие высказывания вызвали бы на дуэль.

"Касательно скабрезного комментария в мой адрес, скажу – что как раз во время царствования Николая Александровича Романова первый же русский офицер вызвал бы вас на дуэль, уважаемый Владимир Вольфович, потребовав от вас сатисфакции за оскорбление женщины и не достойное любого мало-мальски уважающего себя мужчины поведение. Лучше подумайте, всем ли удовлетворены вы, позволяя себе скатываться до обсуждения своих коллег, используя такие выражения "ниже пояса", — подчеркнула Поклонская.

Она добавила, что, говоря о ее неудовлетворенности Жириновский "не угадал".

"Подходить ко мне не советую, ну разве кроме того случая, если вы вдруг захотите извиниться за сделанный комментарий. Но на это особо не рассчитываю, ведь мало у кого хватает мужества признать, что был не прав", — написала она.

Напомним, 3 марта Поклонская заявила, что на оккупированном полуострове начал мироточить бюст последнего российского императора Николая II.