NYT: Facebook передавал данные пользователей производителям телефонов на протяжении 10 лет

Некоторые производители получили доступ не только к информации самого пользователя, но и к данным его друзей.

Reuters

Как пишет The New York Times, это соглашение позволило Facebook увеличить влияние во время начала своего развития.

Так, некоторые производители смартфонов получили доступ не только к информации самого пользователя, но и к данным его друзей, которые не давали согласия на сбор их личной информации. Это касается информации о семейном положении, религии, политических взглядах, мероприятиях.

По информации издания, соцсеть предоставила производителям гаджетов доступ к данным пользователей без их четкого согласия и делала это даже после того, как представители Facebook пообещали больше этого не делать.

Напомним, весной 2018 года стало известно, что Facebook передал персональные данные десятков миллионов пользователей компании Cambridge Analytica, которая использовала эту информацию в интересах предвыборного штаба Дональда Трампа. После публикаций об этом Facebook прекратил сотрудничество с Cambridge Analytica.

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