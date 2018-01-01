"Украина, Сирия". Трамп сказал, о чем поговорит с Путиным

Президент США подчеркнул, что обсудит с российским коллегой выборы.

Дональд Трамп сказал, что поговорит с Владимиром Путиным об Украине Reuters

Президент США Дональд Трамп сообщил, что во время встречи поговорит с главой Российской Федерации Владимиром Путиным "обо всем".

В частности, речь будет идти об Украине и Сирии, рассказал американский лидер журналистам на борту самолета по дороге в Нью-Джерси, пишет Reuters.

"Мы будем говорить об Украине, мы будем говорить о Сирии. Мы будем говорить о выборах. США не хотят, чтобы кто-то вмешивался в выборы", — отметил лидер Штатов.

Ранее в Белом доме подтвердили, что Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 16 июля в столице Финляндии — Хельсинки. Напомним, президенты США и РФ встречались в июле 2017 года в немецком Гамбурге в рамках саммита лидеров стран "Большой двадцатки".

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