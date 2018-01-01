"Оба ничтожное г*вно". Пианист-эмигрант сравнил смерти Табакова и эсэсовца-бухгалтера Освенцима

Музыкант Андрей Гаврилов не стал подбирать выражения для комментария.

Олег Табаков forumdaily.com

Эмигрировавший из России за границу пианист и дирижер Андрей Гаврилов подвергся жесточайшей критике в соцсетях после того, как он прокомментировал на своей странице в Facebook новость о смерти известного актера Олега Табакова.

Смерть Табакова Гаврилов сравнил с кончиной бывшего бухгалтера из нацистского концлагеря Освенцим и унтершарфюрера СС Оскара Гренинга.

"Умер бухгалтер Освенцима. Бывший унтершарфюрер СС Оскар Гренинг, получивший от средств массовой информации прозвище "бухгалтер Освенцима", ушёл из жизни в возрасте 96 лет. Гренинг был признан виновным в пособничестве в убийстве не менее 300 тысяч заключённых польского концлагеря. Умер Олег Табаков. Какая между этими людьми разница? Да никакой. Оба ничтожное говно", − написал пианист.

Напомним, Олег Табаков скончался в Москве 12 марта – на 83-м году жизни.