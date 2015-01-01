Обама объяснил Трампу: Путин — не в нашей команде

Президент США посетовал на то, что представители Республиканской партии больше доверяют Путину, чем своим согражданам.

Дональд Трамп и Барак Обама Reuters

Президент США Барак Обама заявил, что Россия "собиралась вмешиваться" в выборы США и "вмешалась".

Об этом он рассказал в интервью телеканалу ABC News после публикации доклада Национальной разведки США о "вмешательстве России" в американские президентские выборы.

"Я думаю, что это правда, что русские собирались вмешиваться, и они вмешались", — сказал Обама.

Кроме того, президент посетовал на то, что представители Республиканской партии больше доверяют российскому лидеру Владимиру Путину, чем своим согражданам, только потому что те являются демократами.

"Я обеспокоен тем, что республиканцы или телевизионные комментаторы, как мне кажется, выражают большее доверие Владимиру Путину, чем своим согражданам-американцам, только потому что они демократы", — отметил Обама. Он подчеркнул, что такого не должно быть.

Подразумевая обращение к Трампу, Обама добавил: "Мы должны помнить, что мы в одной команде. Владимир Путин не в нашей команде", — сказал Обама.

Напомним, ранее в американской разведке и АНБ обвинили руководство России в хакерских атаках.