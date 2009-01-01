Обама продлил санкции против России из-за ее агрессии в Украине, а Трамп выдвинул условия

Трамп заявил, что сохранит санкции в отношении России "на какое-то время", но при определенных условиях может их отменить.

Барак Обама, Дональд Трамп Reuters

Об этом говорится в распространенных Белым домом документах, пишет ТАСС.

"Действия и политика правительства Российской Федерации продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики США", — говорится в распоряжении американского президента.

"Поэтому я постановил, что необходимо продолжать режим (санкционного) чрезвычайного положения в соответствии с указом 13660 в отношении России", — отметил Обама.

Таким образом, санкции продлевается еще на год. Сам указ №13660 был опубликован 6 марта 2014 года. Впоследствии он дополнялся другими указами, расширявшими санкции против российских физических лиц и организаций.

В свою очередь избранный президент США Дональд Трамп в интервью американскому изданию Wall Street Journal заявил, что сохранит санкции в отношении России "по крайней мере на какое-то время", сообщает русская служба ВВС.

Он также не исключил и отмены санкций при определенных условиях. Он заявил, что может отменить санкции, если Москва докажет свою пользу в борьбе с терроризмом, а также в достижении других целей, которые важны для США.

"Если нам удается поладить, и если Россия нам действительно помогает, если кто-то делает действительно отличные вещи, то зачем кому бы то ни было сохранять санкции", — приводит издание слова Трампа.

Он выразил надежду на встречу с российским президентом Владимиром Путиным, а также добавил, что рассчитывает улучшить отношения не только с Россией, но и с Китаем, который критиковал во время предвыборной кампании.

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