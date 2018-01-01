"Обещаю переобещать обещанное": Рунет взорвался оскорблениями в адрес Путина в ходе его выступления

На нескольких государственных каналах модераторам пришлось запретить возможность оставлять комментарии.

Россияне остались недовольны месседжами Путина.

Россияне остались крайне недовольны выступлением президента России Владимира Путина перед Федеральным собранием.

На нескольких каналах в YouTube, где транслировалась речь главы государства, жители России на протяжении всего выступления ругали Путина, обвиняли его в том, что он расплодил в стране нищету и коррупцию и призывали немедленно уйти в отставку.

На отдельных каналах, в частности - на государственном "Россия 24" - модератор спустя 20 минут после начала выступления Путина закрыл возможность оставлять комментарии, так как сообщения в чате по большей части сводились к оскорблениям, проклятиям и предложениями посадок и расстрелов не только Путина, но и всех собравшихся в зале: "Вор", "плешивая по*бень", "за это существо - 70%? не верю!", "Расстрелять", "В тюрьму".

В своем выступлении за две с половиной недели до президентских выборов в России Путин выступил с документом, в котором обещал улучшить жизнь граждан страны, уменьшить нищету, развивать города и инфраструктуру, переходить на новые экологические технологии, реформировать систему предоставления гражданства, увеличить обороноспособность и поднять экономику, прежде всего - частный сектор.

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