Обогнали Россию. Украина поднялась в рейтинге восприятия коррупции Transparency International, видео

Однако динамика роста продемонстрировала тенденцию к снижению.
Результаты исследования организация обнародовала 21 февраля на своем официальном сайте.
По данным рейтинга, Украина получила 30 баллов из 100 возможных, что на один балл больше и на одну позицию выше, чем в минувшем году. В 2016 году украинское государство получило 29 баллов, в результате мы заняли 129 место из 176 стран-участниц рейтинга. Соответственно, по итогам позапрошлого года Украина поднялась на два балла в общей шкале, а по результатам минувшего – всего на один балл.
"Во всемирном рейтинге СРІ Украина в этом году впервые с 2010 года обошла Россию (29 баллов), которая не улучшила свои позиции за прошедший год. Результаты других соседей и дальше выше, чем у Украины: Польша — 60, Словакия — 50, Румыния — 48, Венгрия — 45, Беларусь — 44, Молдова — 31", - говорится в сообщении.
Напомним, Индекс восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index, CPI) — исследование антикоррупционной сети Transparency International, которое проводят с 1995 года. Индекс является оценкой от 0 (очень высокий уровень коррупции) до 100 (крайне низкий уровень коррупции) и указывает на уровень восприятия коррупции в государственном секторе страны или территории.
Как ранее сообщалось, на Международной встрече по вопросам реформ премьер-министр Владимир Гройсман предложил журналисту Михаилу Ткачу заключить пари из-за вопроса, касающегося коррупции.