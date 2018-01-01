Обогнали Россию. Украина поднялась в рейтинге восприятия коррупции Transparency International, видео

Однако динамика роста продемонстрировала тенденцию к снижению.

Transparency International обнародовала результаты исследования Фото: DW

По итогам 2017 года в рейтинге Transparency International "Индекс восприятия коррупции" Украина стоит на 130 месте из 180 возможных.

Результаты исследования организация обнародовала 21 февраля на своем официальном сайте.

По данным рейтинга, Украина получила 30 баллов из 100 возможных, что на один балл больше и на одну позицию выше, чем в минувшем году. В 2016 году украинское государство получило 29 баллов, в результате мы заняли 129 место из 176 стран-участниц рейтинга. Соответственно, по итогам позапрошлого года Украина поднялась на два балла в общей шкале, а по результатам минувшего – всего на один балл.

"Во всемирном рейтинге СРІ Украина в этом году впервые с 2010 года обошла Россию (29 баллов), которая не улучшила свои позиции за прошедший год. Результаты других соседей и дальше выше, чем у Украины: Польша — 60, Словакия — 50, Румыния — 48, Венгрия — 45, Беларусь — 44, Молдова — 31", - говорится в сообщении.

Напомним, Индекс восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index, CPI) — исследование антикоррупционной сети Transparency International, которое проводят с 1995 года. Индекс является оценкой от 0 (очень высокий уровень коррупции) до 100 (крайне низкий уровень коррупции) и указывает на уровень восприятия коррупции в государственном секторе страны или территории.

Как ранее сообщалось, на Международной встрече по вопросам реформ премьер-министр Владимир Гройсман предложил журналисту Михаилу Ткачу заключить пари из-за вопроса, касающегося коррупции.