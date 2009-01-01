Обозреватель объяснил, почему на встрече с Макроном Путин выглядел жалко и никчемно

ЕС и Меркель давно ждали такого лидера Франции — уверенного, жесткого, пишет Олег Пономарь.

Владимир Путин и Эммануэль Макрон Reuters

На вчерашнейвыглядел жалко и никчемно.

Об этом политический обозреватель Олег Пономарь пишет на своей странице в Facebook.

"Как мы и предполагали в воскресенье, Макрон таки сразу взял быка за рога. После встречи с Путиным — Макрон: Переговоры в "нормандском формате" нужно провести как можно скорее. В случае эскалации на Донбассе санкции против РФ нужно усилить", — пишет аналитик.

"И еще от меня — пару визуальных впечатлений и ремарок. ЕС и Меркель давно ждали такого лидера Франции — уверенного, жесткого. Лидер РФ приехал просить о снятии санкций (о снятии санкций РФ может только слезно просить — я об говорю уже два года) и выглядел абсолютно жалко и никчемно. Это визуальная демонстрация всей трехлетней западной политики в отношении РФ — она (политика) работает и даёт результаты, что бы кто ни говорил (и в Украине и в РФ)", — делится впечатлениями эксперт.

Владимир Путин и Эммануэль Макрон Reuters

"Ножище в спину: Молдова объявила о высылке пяти российских дипломатов", — продолжает обозреватель.

"Немного "Витрины": Объем капитальных вложений в Украину в 1-м квартале 2017 г. составил 64,8 млрд грн (2,4 млрд долл.). Это на 21,4% больше аналогичного периода 2016 г., с учетом инфляции. Украинский экспорт вырос на 28% в 1-м квартале. Главный рынок сбыта — ЕС", — подытожил Олег Пономарь.

Напомним, месяцем ранее на примере Макрона обозреватель объяснил, почему Европа говорит "нет" Путину и фашизму.