Обозреватель объяснил, почему россияне будут грызть друг друга за американские визы

Российские чиновники, олигархи, политики, пропагандисты и артисты, их жены, дети и любовницы будут штурмовать посольство США.

Олег Пономарь Facebook Олега Пономаря

Решение госдепартамента с 23 августана неопределенный срок — это очень сильный ход США.

Об этом политический обозреватель Олег Пономарь пишет на своей странице в Facebook.

По его словам, "Анаконда" сдавливает еще сильнее.

"Посольство США объявляет о приостановке выдачи виз в США по всей России. Выдача виз возобновится в очень ограниченном количестве с 1 сентября и только в Москве (то есть, в консульствах США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке визы выдаваться не будут)", — напомнил аналитик.

"А теперь внимательно посмотрим на это решение США. Это очень сильный ход. И это можно рассматривать как отдельный и мощный новый санкционный пакет (десятый). Потому что теперь в США россиянину попасть будет практически невозможно, ибо даже технически на такую большую страну один пункт выдачи виз (и работающий на минимальную мощность) — это капля очень маленького размера. То есть, "простому" россиянину про поездку в США (по бизнесу, туризм, к родственникам, на лечение и т.д.) можно вообще забыть. Но это ерунда", — считает политолог.

"Главное — это чиновники, олигархи, политики, пропагандисты, артисты и т.д. Их жены, дети, любовницы и т.д. Они будут теперь штурмовать посольство США (очередь на получение визы теперь увеличится до полугода-года) в Москве и на собеседованиях просить такую дефицитную визу. Плакать и каяться. Грызть друг друга", — продолжает политический эксперт.

"Вот такой изощренный безвиз ввел Дядя Сэм. И это подготовка к 1 февраля, когда должен выйти доклад Минфина США о всех деньгах всех приближенных к Путину. Сегодня был первый удар. Готовьтесь к следующим", — подытожил Олег Пономарь.

Напомним, ранее обозреватель объяснил, почему санкции США против России — на десятилетия.

фото: VL.ru