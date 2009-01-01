Обозреватель объяснил, почему США не решают проблему Северной Кореи немедленно

Проблемы стран-изгоев решают только комплексно и это отнимает много времени, говорит Олег Пономарь.

Олег Пономарь Facebook Олега Пономаря

История с— прекрасный пример эмоциональной самонакрутки.

Об этом политический обозреватель Олег Пономарь пишет на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что история с Северной Кореей длится несколько десятилетий. "И КНДР проводили за это время много испытаний смертельного оружия и запусков ракет. И почему-то не было такой истерики, как сегодня. Более того — сегодня (при Трампе) проблема наконец-то начала комплексно решаться. Начали вводиться по-настоящему болезненные санкции (и готовятся новые), Трамп нашел рычаги давления на Китай (при Обаме Китай очень вольготно себя чувствовал). Военное решение проблемы начало переходить в стадию серьезной проработки реальных! вариантов, чего тоже раньше не было", — пишет политолог.

"Но мы имеем истерику — почему США не решают эту проблему немедленно? И об этом кричат ровно те же люди, которые хотят и решения проблемы РФ немедленно. Почему США не введут все санкции в один день, SWIFT, нефтяное эмбарго и т.д.? США слабы, КНДР и РФ издеваются над всеми и т.д. Эти же люди кричат, что ЕС слаб. Эти же люди кричат, что Украина доживает последние месяцы из-за того, что Запад бросил Украину и в Украине мега-смертельная коррупция и т.д.", — иронизирует аналитик

По его словам, проблемы стран-изгоев не решают за один день решениями, которые лежат на поверхности у Facebook-экспертов. Проблемы стран-изгоев решают только комплексно и это отнимает много времени.

"Проблема КНДР связана с проблемой РФ. А будет решена проблема РФ, то и другие мировые изгои (Иран, КНДР, Асад и Венесуэла) упадут с дерева, как червивые яблоки", — считает обозреватель.

"Эмоции здесь не помощник. Эмоции и истерики — это результат информационной накрутки и накачки", — считает он.

"То же самое мы будем наблюдать в Украине буквально через месяц. Общество доведут до состояния эмоционального экстаза. Состояния, когда отключается логика, здравый смысл, умение и способность слышать аргументы. Это очень недешевая кампания, но так будет. Я просто всех предупреждаю — мы это все увидим", — посетовал политический эксперт.

"Хочу еще раз всех попросить — прежде, чем вы пишете гневный комментарий, подумайте — какую смысловую нагрузку он несет? Кроме эмоций? — говорит Олег Пономарь.

"Просто помните про Колесо Истории. Всегда. И будет легко и спокойно на душе", — подытожил он.

Ранее "Главред" сообщал, что Трамп пригрозил огреть Северную Корею ядерной "дубиной", но защитить территорию США и их союзников.