Стратегическое планирование. Зачем НАТО 15 лет готовило миротворцев в Казахстане

США знали давно, что рано или поздно России скажут уходить из всех стран экс-СССР, пишет Олег Пономарь.

Казахстанские миротворцы tengrinews.kz

Заявление президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о готовности Астаныи направить на восток Украины миротворческий контингент не было экспромтом и прозвучало не на пустом месте.

Об этом политический обозреватель Олег Пономарь пишет на своей странице в Facebook.

"На сегодня еще нет ни точных параметров миротворческой миссии ООН на Донбассе, ни ее состава постраново, ни численности и т.д. Но на всякий случай я дам небольшую справку для тех, кто переживает за Казахстан", — пишет аналитик.

Он напомнил, что с 2003 года ежегодно в Казахстане проводятся американо-британо-казахские военные учения "Степной орёл", которые готовят миротворцев.

Созданы военные подразделения Казбат и Казбриг, участвующие на постоянной основе во взаимодействии с войсками США и НАТО. Данные подразделения участвуют как в военных операциях, так и окологражданских учениях по борьбе с массовыми беспорядками, проводимых как на территории Казахстана, так и за его пределами, продолжает политолог.

По его словам, 290 казахстанцев участвовали в миротворческой миссии НАТО в Ираке.

По заявлениям казахстанского МИД: "Казахстан взял на себя лидирующую роль в поддержке США в операциях по борьбе с угрозами безопасности и стабильности в Среднеазиатском регионе".

Американский и казахстанский военные tengrinews.kz

В международных учениях "Степной орел-2017" участвовали 700 военнослужащих из Великобритании, США, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Таджикистана и Кыргызстана. Цель — отработка совместных действий против условного противника в целях поддержания мира в регионе и горячих точках.

Обозреватель цитирует Бахытжана Жетписова, офицер Казбата: "В период подготовки личный состав казахстанского миротворческого батальона проводил занятия по организации охраны базового лагеря, контролю толпы, сопровождению гуманитарного груза, организации работы с местным населением, а также подготовку штаба батальона в соответствии со стандартами НАТО. Все занятия проводились на английском языке".

"Подумайте, зачем США и НАТО уже 15 лет готовят в Казахстане такие подразделения. Может, из-за того, что когда-то в РФ может наступить хаос? Может для Украины, Средней Азии?", — предположил политический эксперт.

"Ведь США знали давно, что рано или поздно России скажут уходить из всех стран экс-СССР. Это называется — очень долгосрочное стратегическое планирование. Не козла во дворе забивать", — подытожил Олег Пономарь.

Напомним, ранее обозреватель объяснил, почему Россия хочет слить ЛДНР.

фото: tengrinews.kz