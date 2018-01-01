Сегодня, 18:53 RSS

"Очень хорошее начало": Трамп рассказал о ходе встречи с Путиным

Сегодня, 17:16

Вместо девяноста минут беседа двух президентов продлилась более двух часов.

тролль трамп
Трамп доволен так, как будто Путин действительно подарил ему Москву Assotiated Press
Президент США Дональд Трамп после встречи "тет-а-тет" с главой Российской Федерации Владимиром Путиным заявил, что это было неплохое начало для саммита.

В ответ на вопросы журналистов Трамп назвал свою встречу с Путиным "хорошим началом, очень хорошим началом для всех", сообщает Associated Press.

Далее в планах саммита встреча расширенного состава делегаций, рабочий обед, на котором будут продолжены переговоры, и пресс-конференция, на которой лидеры двух держав расскажут о достигнутых договоренностях.

Читайте также Отношения с Россией испортились из-за "многолетней тупости" США - Трамп

На данный момент Трамп и Путин завершили двустороннюю встречу, во время которой присутствовали только переводчики. Вместо запланированных 90 минут она продлилась более двух часов. Напомним, она началась 16 июля в 13.15 (по Киеву).

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Теги:  
Трамп, Путин, РФ, США, Хельсинки, саммит, договоренности
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...
+
Соглашаюсь
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности