"Очень хорошее начало": Трамп рассказал о ходе встречи с Путиным

Вместо девяноста минут беседа двух президентов продлилась более двух часов.

Трамп доволен так, как будто Путин действительно подарил ему Москву Assotiated Press

В ответ на вопросы журналистов Трамп назвал свою встречу с Путиным "хорошим началом, очень хорошим началом для всех", сообщает Associated Press.

Далее в планах саммита встреча расширенного состава делегаций, рабочий обед, на котором будут продолжены переговоры, и пресс-конференция, на которой лидеры двух держав расскажут о достигнутых договоренностях.

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На данный момент Трамп и Путин завершили двустороннюю встречу, во время которой присутствовали только переводчики. Вместо запланированных 90 минут она продлилась более двух часов. Напомним, она началась 16 июля в 13.15 (по Киеву).

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