"Очень ослаб, стал терять сознание". Кольченко прекратил голодовку

У крымчанина упал уровень сахара в крови, отметил адвокат.

Сегодня Александр Кольченко прекратил голодовку Фото: Yana Goncharova / Facebook

В Российской Федерации незаконно осужденный крымский активист Александр Кольченко в четверг, 7 июня, прекратил голодовку.

Украинец сообщил, что "очень ослаб, уже стал терять сознание", пишет "Громадське" со ссылкой на данные адвоката Андрея Лепехина.

"Александр Кольченко сегодня прекратил голодовку... У него упал уровень сахара в крови, и ему уже ставили глюкозу. За время голодовки его вес снизился до 54 кг (рост 190 см — Ред.)", — написал юрист.

Ранее сообщалось, что Александр Кольченко с 31 мая объявил голодовку, он требовал освободить незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова, который 14 числа отказался от еды. Активист находится в исправительной колонии в российском Копейске Челябинской области.

Напомним, в конце августа 2015 года российский Северо-Кавказский военный окружной суд приговорил Сенцова и Кольченко к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно.

Их обвинили якобы в подготовке подрыва памятника в расположенном в захваченном РФ Крыму Симферополе, а также в поджоге на полуострове офисов "Русской общины Крыма" и партии "Единая Россия", оба вину не признали.

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