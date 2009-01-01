Очень плохая ситуация. Северная Корея добилась прогресса в создании ядерного оружия

За последние годы КНДР вдвое увеличила размер предприятия по обогащению урана.

Лидер КНДР наблюдает за испытанием ракет. Reuters

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано заявил, что Северная Корея (КНДР) добилась прогресса в создании ядерного оружия.

Об этом он рассказал в интервью The Wall Street Journal.

За последние годы КНДР вдвое увеличила размер предприятия по обогащению урана.

"Ситуация очень плохая. Она вступила в новую фазу. Все данные указывают на то, что северокорейцы добились прогресса, как они и объявляли. У нас нет поводов для оптимизма", — сказал Амано.

По его словам, КНДР стремительно наращивает свою способность производить ядерное оружие, действуя в двух направлениях: производство плутония и обогащение урана.

Напомним, 6 марта сообщалось о том, что Северная Корея осуществила запуск нескольких запрещенных баллистических ракет, которые пролетели около 1000 километров и упали в море в эксклюзивной экономической зоне Японии.

В США заявили, что готовы дать силовой ответ Северной Корее в случаи необходимости