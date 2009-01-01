Очень плохая ситуация. Северная Корея добилась прогресса в создании ядерного оружия

За последние годы КНДР вдвое увеличила размер предприятия по обогащению урана.
Об этом он рассказал в интервью The Wall Street Journal.
За последние годы КНДР вдвое увеличила размер предприятия по обогащению урана.
"Ситуация очень плохая. Она вступила в новую фазу. Все данные указывают на то, что северокорейцы добились прогресса, как они и объявляли. У нас нет поводов для оптимизма", — сказал Амано.
По его словам, КНДР стремительно наращивает свою способность производить ядерное оружие, действуя в двух направлениях: производство плутония и обогащение урана.
Напомним, 6 марта сообщалось о том, что Северная Корея осуществила запуск нескольких запрещенных баллистических ракет, которые пролетели около 1000 километров и упали в море в эксклюзивной экономической зоне Японии.
В США заявили, что готовы дать силовой ответ Северной Корее в случаи необходимости