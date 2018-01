Очередной мощный взрыв в Кабуле: 40 погибших, 140 ранены

СМИ сообщают, что взорвался террорист-смертник на подходе к КПП возле старого министерства внутренних дел страны.

Reuters

Сегодня, 27 января, в центре столицы Афганистана — Кабуле — произошел мощный взрыв, в результате которого 20 человек погибли и 110 получили ранение.

Взрыв произошел в месте, где находятся министерства и дипломатические учреждения, в частности представительства Евросоюза и Консульства мира страны, сообщает AFP.

По данным местной власти, в результате взрыва ранения получили, по меньшей мере, 110 человек и количество пострадавших постоянно растет, пишет ВВС.

Между тем местные СМИ пишут о 40 погибших и 140 раненых.

#KabulAttack - Ministry of Public Health says death risen to 40 and 140 wounded in deadly ambulance bombing #Afghanistan pic.twitter.com/ZIgEw5AWK6 — TOLOnews (@TOLOnews) 27 января 2018 г.

Ответственность за взрыв взяло на себя движения "Талибан".

Как сообщает Reuters, на одном из КПП в квартале, где расположены иностранные посольства и много правительственных зданий, взорвалась бомба, спрятанная в машине скорой помощи.

Подругим данным, на подходе к КПП возле старого министерства внутренних дел, взорвался террорист-смертник.

#Kabul - Video shows the aftermath of a heavy explosion close to the old Ministry of Interior building in Kabul's PD2. pic.twitter.com/T03iI0qicB — TOLOnews (@TOLOnews) 27 января 2018 г.





Aljazeera приводит слова представителя местного министерства здравоохранения Вахида Маджроя, который сказал, что по меньшей мере 71 человек были ранены и доставлены в больницу.

Представитель министерства общественного здравоохранения сказал, что в результате взрыва несколько человек были убиты и 80 были ранены.





Как известно, 20 января 2018 года в Кабуле вооруженные люди напали на отель "Интерконтиненталь".

По официальным данным, погибли 18 человек, в том числе 14 иностранцев, однако афганские СМИ сообщают о более чем 40 жертвах. В результате теракта погибли семь граждан Украины.

В то же время в Министерстве внутренних дел Афганистана заявляют, что среди погибших во время нападения на отель "Интерконтиненталь" в Кабуле 21 января – девять граждан Украины.