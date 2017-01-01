Очередной мощный взрыв в Кабуле: 40 погибших, 140 ранены

СМИ сообщают, что взорвался террорист-смертник на подходе к КПП возле старого министерства внутренних дел страны.
Взрыв произошел в месте, где находятся министерства и дипломатические учреждения, в частности представительства Евросоюза и Консульства мира страны, сообщает AFP.
По данным местной власти, в результате взрыва ранения получили, по меньшей мере, 110 человек и количество пострадавших постоянно растет, пишет ВВС.
Между тем местные СМИ пишут о 40 погибших и 140 раненых.
#KabulAttack - Ministry of Public Health says death risen to 40 and 140 wounded in deadly ambulance bombing #Afghanistan pic.twitter.com/ZIgEw5AWK6— TOLOnews (@TOLOnews) 27 января 2018 г.
Ответственность за взрыв взяло на себя движения "Талибан".
Как сообщает Reuters, на одном из КПП в квартале, где расположены иностранные посольства и много правительственных зданий, взорвалась бомба, спрятанная в машине скорой помощи.
Подругим данным, на подходе к КПП возле старого министерства внутренних дел, взорвался террорист-смертник.
#Kabul - Video shows the aftermath of a heavy explosion close to the old Ministry of Interior building in Kabul's PD2. pic.twitter.com/T03iI0qicB— TOLOnews (@TOLOnews) 27 января 2018 г.
Aljazeera приводит слова представителя местного министерства здравоохранения Вахида Маджроя, который сказал, что по меньшей мере 71 человек были ранены и доставлены в больницу.
Представитель министерства общественного здравоохранения сказал, что в результате взрыва несколько человек были убиты и 80 были ранены.
An explosion in downtown #Kabul, possible suicide attack, details to fallow.#Afghanistan pic.twitter.com/Od0Bdds6Mp— Pajhwok Afghan News (@pajhwok) 27 января 2018 г.
Как известно, 20 января 2018 года в Кабуле вооруженные люди напали на отель "Интерконтиненталь".
По официальным данным, погибли 18 человек, в том числе 14 иностранцев, однако афганские СМИ сообщают о более чем 40 жертвах. В результате теракта погибли семь граждан Украины.
В то же время в Министерстве внутренних дел Афганистана заявляют, что среди погибших во время нападения на отель "Интерконтиненталь" в Кабуле 21 января – девять граждан Украины.