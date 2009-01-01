Очередные потери российских военных в Сирии: один убит, трое ранены

В сирийской провинции Идлиб получили ранение трое российских военных.

Российский вертолет в Сирии. Reuters В Сирии при выполнении боевого задания убит житель Братска Иркутской области, российский контрактник Владимир Тарасюк.

Об этом сообщает новостной ресурс города NewIrkutsk.

По словам его родственников, он погиб при возвращении на базу, получив осколочное ранение в голову и потеряв много крови. При этом вертолет не имел возможности приземлиться и забрать его на борт.

Родственники расказали также, что вместе с ним в засаду к боевикам попали полковник и генерал. Все они были растреляны.

До этого Тарасюк, по информации издания, дважды воевал в Чечне.

О том, что в Братске прошло прощание с погибшим в Сирии контрактником Владимиром Тарасюком, 20 сентября сообщило также "Братская студия телевидения". Однако позже материал был удален с сайта.

Кроме того, ссылаясь на Генштаб ВС РФ, ТАСС сообщает, что в сирийской провинции Идлиб получили ранение трое российских военных.

Отмечается, что они были ранены в результате прорыва блокады в зоне деэскалации "Идлиб".

"В результате кольцо окружения было прорвано и подразделения ВС России с боями без потерь вышли в район расположения правительственных войск. В ходе операции получили ранения трое военнослужащих", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Сирии потери среди российских солдат и частных военных с начала этого года составляют как минимум 40 человек, хотя в Минобороны РФ говорят о 10 погибших.