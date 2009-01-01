Очередные учения. Российский спецназ прибыл в Беларусь

В учении примут участие подразделения соединений специального назначения ВДВ РФ и сил спецопераций ВС Беларуси.
Как сообщила пресс-служба Минобороны РФ, 25 сентября подразделение отдельного соединения специального назначения воздушно-десантных войск (ВДВ) России прибыли в Минск для участия в совместном двухстороннем тактико-специальном учении.
Отмечается, что одно пройдет на одном из полигонов вооруженных сил (ВС) Беларуси. В учении примут участие подразделения соединений специального назначения ВДВ России и сил специальных операций ВС Беларуси.
Подготовка к нему будет осуществляться с 25 сентября по 8 октября, сообщили в минобороны.
Напомним, 14 по 20 сентября в Беларуси проходили российско-белорусские учения "Запад-2017".
21 сентября РФ начала выводить технику из Беларуси.