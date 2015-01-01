Очевидец рассказал подробности крушения Ту-154 — СМИ

Сотрудник береговой охраны рассказал следствию, как произошла катастрофа Ту-154.

Поиски Ту-154 над Черным морем. Reuters

Сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ, который стал свидетелем крушения Ту-154 над Черным морем , рассказал, что перед катастрофой самолет летел на небольшой скорости с "неестественно задранным вверх носом".

Об этом со ссылкой на данные источников, близких к расследованию пишет "Коммерсант".

Пограничник рассказал, что самолет, вылетевший из аэропорта Адлер, вместо того чтобы набрать высоту, стал быстро снижаться к поверхности моря, как будто собирался совершить на нее посадку.

Свидетель отметил, что даже для посадки положение лайнера в пространстве показалось ему странным. Якобы Ту-154 шел на небольшой скорости с неестественно задранным вверх носом.

Очевидец, по словам источника, даже сравнил положение самолета в этот момент с мотоциклом, поставленным его водителем на заднее колесо. Еще через мгновение, по его словам, самолет задел поверхность моря хвостом, который отвалился при ударе, рухнул в волны и быстро затонул.

Как известно, в России назвали основные версии крушения российского самолета Ту-154 над Черным морем и теракт в их число не входит. Однако приоритетной — является попадание посторонних предметов в двигатель самолета.

Напомним, Ту-154 потерпел крушение в Черном море через две минуты после вылета из Адлера.

На борту находились 92 человека, в том числе военные, гражданские служащие, члены ансамбля имени Александрова, журналисты и врач и правозащитник Елизавета Глинка.