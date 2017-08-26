Оделся "не по понятиям". В Москве до смерти забили питерского блогера

Молодого человека доставили в больницу с тяжелой травмой головы, он пробыл в коме неделю и умер.

Стас Думкин liport.ru

В московской больнице 20 августа умер 29-летний популярный блогер из Питера Стас Думкин — неделей раньше трое неизвестных избили его в московском парке Горького за то, что он одет "не по понятиям".

В ночь на 13 августа Станислав Думкин гулял в московском парке Горького с тремя друзьями, сообщает "Фонтанка".

К молодым людям подошли трое неизвестных, возможно, пьяных. Они заявили, что Станислав, по их мнению, одет "не по понятиям", сорвали с его головы шляпу и очки, бросили очки на землю и растоптали их. Завязалась драка, во время которой Думкин упал навзничь и ударился головой об асфальт. Его продолжали избивать, нанося удары по голове.

Молодого человека доставили в больницу с тяжелой травмой головы, он пробыл в коме неделю и умер.

Станислав Думкин родился и вырос в Петербурге, два года назад он переехал в Москву. О случившемся на своей странице в Фейсбуке сообщил его друг Антон Коробков-Землянский.

Родители Станислава, узнав о случившемся, приехали в Москву. По словам Виталия Думкина, за неделю, что его сын лежал в реанимации, сотрудники полиции ни разу не связались с его родственниками. По словам петербуржца, у следователей есть версия, кто мог совершить преступление, но никто из подозреваемых до сих пор не задержан.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть". СК сообщил, что опрошены очевидцы, изучаются записи с камер видеонаблюдения. При этом PR-директор парка Горького Кирилл Ястребов заявил в комментарии агентству РИАМО, что администрация и служба безопасности парка просмотрят видео с камер наблюдения в понедельник, 28 августа. В руководстве парка полагают, что Думкина могли избить в районе Пушкинской набережной.

Ястребов отметил, что служба безопасности парка в ночь происшествия работала в штатном режиме: патрульных на территории парка было немного, а МВД не смогло помочь парку с полицейскими для дежурства, так как в этот день в Москве проходил матч "Спартака" и ЦСКА, а также фестиваль Red Bull. Ястребов пообещал, что парк Горького увеличит количество охранников на массовых мероприятиях.

Фото: liport.ru.