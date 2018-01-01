"Одна хунта будет сменяться другой". Российский политолог объяснил, кто придет к власти после Путина

Новая российская власть, составленная из преступников, будет вынуждена приспосабливаться, считает Андрей Пионтковский.

Политолог рассказал о падении режима Путина Reuters

Режим президента РФ Владимира Путина может пасть и через две недели, а может продержаться еще несколько лет, заявил известный российский политолог Андрей Пионтковский.

В случае смена режима Путина, на первом этапе, власть захватит кто-то из его приближенных, отметил политолог в интервью на телеканале "112 Украина".

"Власть, составленная из преступников, будет вынуждена приспосабливаться и налаживать отношения с Западом. Они уйдут с Донбасса, но попытаются уговорить Запад и Украину о том, чтобы Крым, хотя бы на какое-то время, остался в неопределенном положении", подчеркнул он.

В то же время он добавил, что этим людям будет трудно долго удержаться у власти.

"Падение Путина будет свидетельством банкротства его политики, одна хунта будет сменяться другой", — добавил Пионтковский.

Напомним, ранее Пионтковский рассказал о расколе элит в РФ из-за американских санкций.