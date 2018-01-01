"Одна хунта будет сменяться другой". Российский политолог объяснил, кто придет к власти после Путина

Новая российская власть, составленная из преступников, будет вынуждена приспосабливаться, считает Андрей Пионтковский.
В случае смена режима Путина, на первом этапе, власть захватит кто-то из его приближенных, отметил политолог в интервью на телеканале "112 Украина".
"Власть, составленная из преступников, будет вынуждена приспосабливаться и налаживать отношения с Западом. Они уйдут с Донбасса, но попытаются уговорить Запад и Украину о том, чтобы Крым, хотя бы на какое-то время, остался в неопределенном положении", подчеркнул он.
В то же время он добавил, что этим людям будет трудно долго удержаться у власти.
"Падение Путина будет свидетельством банкротства его политики, одна хунта будет сменяться другой", — добавил Пионтковский.
Напомним, ранее Пионтковский рассказал о расколе элит в РФ из-за американских санкций.