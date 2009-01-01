"Офицер под прикрытием". Молдова объявила персонами нон грата 5 российских дипломатов

По информации СМИ Молдовы, один из них помощник военного атташе посольства России в Молдове Александр Грудин.

Молдова объявила персонами нон грата 5 дипломатов РФ ru.publika.md

В Молдове пятерых дипломатов посольства Российской Федерации объявили персонами нон грата

Вместе с тем их имена не называют, сообщает Point.md.

По информации СМИ Молдовы, один из них помощник военного атташе посольства России в Молдове Александр Грудин, который замешан в деле бывшего депутата от Демпартии Юрия Болбочану о шпионаже и измене Родине.

Посол Российской Федерации в Молдове Фарит Мухаметшин заявил, что такая нота поступила в диппредставительство 29 мая после обеда. "Документ находится на стадии изучения. Пока мы ничего не можем комментировать", - отметил он.

Болбочану был задержан 17 марта во время конспиративной встречи с иностранным гражданином, "офицером под прикрытием", работающим на иностранную разведку. По данным СМИ, речь идет о помощнике военного атташе посольства России в Молдове Александре Грудине.

Юрий Болбочану, по данным прокуратуры, долгое время сотрудничал с Грудиным и "передавал информацию в ущерб Молдове". Во время обысков у бывшего депутата изъяли мобильный телефон, по которому он связывался с "офицером под прикрытием", 23 тысяч доларов и другие документы, которые приобщены к делу.

Напомним, ранее сообщалось, что Эстония выслала российских дипломатов из-за подозрений в шпионаже.