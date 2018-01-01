Революция в Армении: официально объявлен преемник Саргсяна

Карен Карапетян ранее занимал пост вице-премьера Армении.

Карен Карапетян стал врио премьер-министра Армении. Politik

Вместо подавшего сегодня в отставку Сержа Саргсяна временно исполняющим его обязанности назначен Карен Карапетян.

Ранее он занимал пост вице-премьера Армении, сообщает пресс-служба армянского Кабмина.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание правительства под председательством первого заместителя премьер-министра Карена Карапетяна", — отмечается в сообщении.

На заседании, первый вице-премьер Карен Карапетян был назначен исполняющим обязанности премьер-министра в соответствии с частью 14-й статьи 7-й закона "О структуре и деятельности правительства". Участники заседания, принимая решение, учитывали заявление Сержа Саргсяна о невозможности исполнять свои полномочия.

Ранее известный политолог, политтехнолог и телеведущий заявил, что ключи от ситуации в Армении находятся в "руках" Кремля. Поэтому, считает он, уход Саргсяна не приведет Армению к демократизации.

Напомним, в Ереване были задержаны 228 активистов, устроивших демонстрацию против избрания премьер-министром Сержа Саргсяна. Затем полиция Еревана задержала лидера оппозиции и организатора митингов Никола Пашиняна, невзирая на закон об неприкосновенности. 23 апреля к митингующим присоединились военные.

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